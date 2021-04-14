В Кривом Роге мужчина умер после избиения полицейским

В Кривом Роге инспектору полка патрульной полиции сообщено о подозрении в превышении полномочий.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, пишет УНН.

“Под процессуальным руководством прокуроров специализированного подразделения по противодействию пыткам Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении инспектору полка патрульной полиции в г. Кривой Рог в превышении полномочий, совмещенном с насилием и в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 121 УК Украины)”, — говорится в сообщении.

Так, по данным следствия, в августе 2018 году до Криворожской городской клинической больницы № 2 был доставлен без сознания с телесными повреждениями.

Установлено, что накануне его задержали сотрудники патрульной полиции по подозрению в совершении административного правонарушения. После этого один из полицейских нанес мужчине телесные повреждения, в результате которых тот потерял сознание. Отмечается, что потерпевший умер в больнице, не приходя в сознание.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями территориального управления ГБР, расположенного в Полтаве.