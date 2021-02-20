В Кривом Роге неизвестные обстреляли квартиру блогера (фото)

В Кривом Роге обстреляли квартиру активиста и блогера Алексея Таймурзина. Было пять выстрелов. Он и супруга не пострадали.

Об этом сообщил в Facebook адвокат Константин Бильцан.

«Ночью блогеру и общественному деятелю Алексею Таймурзину обстреляли квартиру в Саксаганском районе Кривого Рога. Злоумышленники совершили пять выстрелов, на месте была найдена одна гильза. Жертвы нападения — Таймурзин и его супруга чудом остались живы», — написал Бильцан.

Адвокат добавил, что в прошлом году на автомобиль блогера было установлено устройство, которое отслеживало его передвижения. Таймурзин обратился в полицию. Было открыто уголовное производство, однако злоумышленники не были найдены.

По словам Бильцана, блогер неоднократно публикует материалы с критикой власть имущих, а также «высокопоставленных полицейских, прокуроров и СБУшников».

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