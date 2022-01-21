В Кривом Роге студент «заминировал» колледж с помощью Telegram-чата спецслужб РФ

Служба безопасности Украины задержала студента, который помощью российских спецслужб «заминировал» Горный профессиональный колледж Криворожского национального университета. Их услугами он воспользовался через Telegram-чат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

Сообщается, что «минером» оказался студент этого же колледжа. Он заказал услугу у администратора одного из российских закрытых Telegram-чатов, который, по данным СБУ, управляется российскими спецслужбами.

«Такие чаты, предоставляющие «услуги» по организации псевдоминирований, используются страной-агрессором как один из инструментов для искусственного распространения панических настроений в Украине», — говорится в сообщении.

Анонимное письмо о минировании было отправлено 20 января на электронную почту «горячей линии СБУ» и самого колледжа. Автор представился «российским террористом» и потребовал 250 000 гривен, «чтобы теракта не произошло».

На месте в колледже правоохранители не нашли взрывных предметов и веществ. «Минера» оперативно нашли, по его словам, он хотел, чтобы учебное заведение перевели на дистанционную форму обучения. У задержанного изъяли мобильный телефон, на котором сохранена переписка с администратором Telegram-чата.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до шести лет тюрьмы.