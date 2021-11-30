В Кривом Роге у парня в машине обнаружили боевой пистолет ТТ

В городе Кривой Рог Днепропетровской области в ходе санкционированного обыска в машине у 22-летнего парня был обнаружен боевой пистолет ТТ с патронами. Правоохранителям молодой человек сказал, что нашел его в мусорнике.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на собственные источники.

Еще 28 октября в ходе досудебного расследования полицейскими был проведен обыск в автомобиле Mitsubishsi, стоящем возле жилого дома на улице Мусоргского. В салоне автомобиля, на полу за водительским сиденьем, лежал рюкзак, в котором был обнаружен пистолет и патроны, принадлежащие 22-летнему жителю Никополя. Правоохранителям никопольчанин рассказал историю о том, что данный пистолет он якобы нашел в мусорнике в одном из микрорайонов Кривого Рога.

Как установила дальнейшая экспертиза, изъятое в ходе обыска оружие является боевым пистолетом ТТ, полностью пригодным для стрельбы. В связи с этим 29 ноября парню, который якобы нашел пистолет в мусорнике и возил с собой в рюкзаке, было объявлено подозрение в совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 263 УК Украины за ношение и хранение огнестрельного оружия. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.