Затримано чоловіка, який після скоєння двох тяжких злочинів на Херсонщині переховувався на Київщині

Обидва злочини сталися упродовж дня у с. Станіслав на Херсонщині. Там раніше судимий чоловік вбив колишнього співмешканця своєї дівчини, вдаривши потерпілого по голові дерев’яною дошкою від паркану. Після чого сильно побив кума загиблого, у якого діагностували розрив селезінки. Одразу після скоєння злочинів чоловік переховувався на території різних областей України, поки оперативники не затримали його у Київській області.

Були відкриті кримінальні провадження за ст.115 «Умисне вбивство» та ч.1 ст.121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України. Зловмисника оголосили в розшук. Працівники Управління карного розшуку поліції Херсонської області встановили, що зловмисник раніше судимий за вчинення тяжких злочинів і відбував покарання на території Російської Федерації. Повернувшись в Україну, в Херсоні став жити з жінкою, колишнього співмешканця якої вбив і покалічив його знайомого.

Оперативники відслідкували шлях переміщення зловмисника. Він спочатку переховувався у Миколаївській області, але надовго там не затримався і постійно змінював місця проживання. Вів бродяжницький спосіб життя і не підтримував жодних зв’язків ні зі знайомим, ні з родичами.

Нещодавно надійшла оперативна інформація, що схожого чоловіка бачили в Київській області. Херсонські оперативники звернулися по допомогу до київських колег і зловмисника вдалося затримати. Нині він перебуває у слідчому ізоляторі, за скоєні злочини йому може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Херсонської області