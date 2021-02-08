В квартире питерского педофила обнаружили двоих детей

Стали появляться новые подробности в деле петербургского педофила, в квартире которого нашли пропавшую ранее 12-летнюю школьницу. Ранее СМИ сообщали, что в доме 37-летнего мужчины якобы нашли еще одну девочку. Однако, по последним данным, там находился 13-летний мальчик.

Как сообщает ФАН со ссылкой на свои источники, педофил успел вступить с подростком в половую связь. В отношении школьницы он совершил развратные действия. Возбуждено уголовное дело по обоим эпизодам.

Ранее стало известно, что на квартиру педофила вышли во время поисков пропавшей ранее девочки. Оперативники обнаружили ее в доме подозреваемого.

Также отмечается, что из квартиры 37-летнего мужчины изъяли жесткие диски, CD-диски, постельное белье и зубную щетку. // МК