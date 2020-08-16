В Мариуполе группа лиц в медицинских масках избила людей на остановке

В Мариуполе полиция расследует факт хулиганских действий возле остановки общественного транспорта — группа лиц в масках избила местных жителей.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Донецкой области.

«Вчера, 15 августа, в 17:00 в Центральный отдел полиции поступило сообщение о том, что возле остановки общественного транспорта происходит массовая драка», — говорится в сообщении.

Установлено, что группа лиц, в медицинских масках нанесла телесные повреждения местным жителям, которые стояли возле остановки, после чего скрылись с места преступления. Сейчас правоохранители опрашивают свидетелей происшествия и устанавливают все обстоятельства правонарушения.

«Лица причастные к совершению преступления устанавливаются. С места происшествия изъяты вещественные доказательства, назначен ряд экспертиз. Факт внесены в единый реестр досудебных расследований по предварительным признакам ч. 4 ст. 296 УК «Хулиганство». Санкция статьи предусматривает наказание в виде от трех до семи лет лишения свободы. Следствие по делу продолжается», — добавили в полиции