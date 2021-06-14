В Мариуполе мужчина во время ссоры пинцетом убил оппонента

В Мариуполе задержали подозреваемого в убийстве мужчины. Он на рынке Мариуполя напал на другого мужчину и ударил его пинцетом в шею

Об этом сообщает Depo.Донбасс со ссылкой на Мариупольское районное управление полиции.

Сообщается, что 12 июня на одном из рынков в Мариуполе было обнаружено тело мужчины с колотыми ранениями. На месте полицейские установили, что это 36-летний местный житель.

«Между погибшим и неизвестным мужчиной происходил словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник ударил оппонента и скрылся», — выяснили в полиции.

Свидетели происшествия запомнили и рассказали о приметах нападавшего.

«Это ранее судимый 53-летний мариуполец. Ближе к вечеру правоохранители его задержали. По месту его жительства также было обнаружено орудие преступления», — говорится в сообщении.

Сообщается, что мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.