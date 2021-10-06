В Мариуполе наградили мужчину, который обезоружил убийцу и спас девочку

Нацполиция наградила 42-летнего мариупольца, который спас ребенка от убийцы

Мариуполец Вадим Бодня спас 9-летнюю девочку от подозреваемого в умышленном убийстве — 48-летнего ранее судимого отца.

По данным полиции, 1 октября злоумышленник забрал дочь и скрылся с места убийства мужа своей бывшей жены, а когда полиция его разыскала в одном из домов, совершил вооруженное сопротивление. У нападающего было два пистолета и при этом он не отпускал от себя свою дочь, которая фактически была у него в заложниках.

Сейчас 48-летний ранее судимый мариуполец задержан полицией.

Сам Вадим Бодня рассказал, что является другом детства нападающего, поэтому и пошел с ним на контакт.

«Я понимал, что именно моя помощь сейчас может быть полезной. Считаю, что помогать полиции спасать людей — гражданский долг любого мужчины и женщины, которые живут в Украине», — говорит мариуполец.

«Если бы на месте Вадима Сергеевича был другой гражданин, то мы, возможно, не позволили бы присоединиться к операции, но я увидел, что он спокоен, уверен, взвешен. Он без всякого страха пошел туда, вывел девочку и предоставил возможность полицейским задержать злоумышленника», — отметил и. о. начальника полиции Донецкой области Артем Кисько.

Бодня был награжден Почетной грамотой и часами. // Depo.Донбасс