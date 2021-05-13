В Мелитополе суд оставил на свободе рецидивистов, совершивших серию краж и грабежей

Двое ранее судимых мужчин, в течение года совершали кражи со взломами в квартирах и магазинах. Правоохранителям удалось их вычислить и задержать. Однако, суд решил, что преступники могут стать на путь исправления без изоляции от общества.

Мелитопольский горрайонный суд рассмотрел дело по обвинению двух ранее неоднократно судимых мужчин в совершении краж и грабежей на территории города и области.

Совместно они совершили кражу в магазине «Стройлидер»в июне минувшего года. Там подельники похитили наличные деньги в сумме 17 тыс. грн, фильтр для воды, электроплитку и другое имущество.

Но, кроме того, на счету обоих, по несколько эпизодов краж. Например, один из подельников, в июне 2019-го ограбил парикмахерскую «Аленка». Ценного имущества там не нашлось, поэтому преступник прихватил фен, выпрямитель для волос и другие атрибуты работников салона красоты. Во время совершения кражи со взломом, его заметили жильцы дома, в котором расположена парикмахерская и вызвали полицию.

Хотя мужчина стал фигурантом уголовного дела о грабеже, на время следствия его оставили на свободе. В октябре 2019-го он отправился в Васильевку, где совершил квартирную кражу.

Второй подсудимый также отметился в разных районах города. Он совершил несколько краж из квартир, гаражей и офисов предприятий. Так, в марте 2020 г. он вынес из квартиры местной жительницы золото, технику и доллары США. В мае того же года мужчина проник на территорию частного домовладения, где похитил три велосипеда и каркасный бассейн. Уже через две недели злоумышленник проник в офис фирмы «Дата-Групп», где украл технику и инструменты на 39 тыс. грн.

Примечательно, что обоих преступников несколько месяцев держали за решеткой, но затем отпустили под личное обязательство.

Изучив материалы дела, суд учел искреннее раскаяние обвиняемых и решил не лишать их свободы. Они получили по 4 года тюрьмы, с испытательным сроком 3 года. // ria-m.tv