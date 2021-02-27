В Мелитопольском районе конфликт водителей на дороге закончился дракой и угоном (фото)

Он нанес 32-летнему мужчине телесные повреждения, а потом побил палкой автомобиль «ВАЗ-21063», припаркованный возле дома.

Об этом сообщает пресс- служба ГУНП в Запорожкой области.

Установлено, что 7 февраля на одной из улиц в пгт Веселое между водителями произошел конфликт по поводу создания аварийной ситуации. Примерно через час 36-летний мужчина увидел возле своего дома недавнего оппонента и набросился на него с кулаками. Он нанес 32-летнему мужчине телесные повреждения, а потом побил палкой автомобиль «ВАЗ-21063», припаркованный возле дома. Далее злоумышленник сел за руль чужой машины и уехал.

Сотрудники криминальной полиции провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили местонахождение похищенного автомобиля. Транспортное средство со следами механического повреждения изъято и уже возвращено владельцу. Досудебное расследование завершено, материалы уголовного производства и обвинительный акт направлен в суд. // ria-m.tv