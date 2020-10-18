В Николаеве в авто с перебитыми номерами обнаружили наркотики

Вечером в воскресенье, 18 октября, на проспекте Героев Украины (Сталинграда) в Николаеве полицейский патруль за нарушение правил дорожного движения остановил автомобиль Renault Logan.

При осмотре автомобиля выяснилось, что номер кузова носит явные признаки подделки.

Кроме того патрульные заметили, что водитель попытался выбросить какой-то предмет. Им оказался 10-граммовый шприц с неизвестным веществом. По признанию самого водителя, в шприце находился экстракт опия.

При осмотре салона полицейские также обнаружили несколько упаковок с таблетками димедрола и другими психотропными веществами.

Водитель — житель Матвеевки — задержан и доставлен в Центральный отдел полиции. Автомобиль будет отправлен на штрафплощадку. // Новости N