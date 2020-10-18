В Николаеве в авто с перебитыми номерами обнаружили наркотики

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Вечером в воскресенье, 18 октября, на проспекте Героев Украины (Сталинграда) в Николаеве полицейский патруль за нарушение правил дорожного движения остановил автомобиль Renault Logan.

При осмотре автомобиля выяснилось, что номер кузова носит явные признаки подделки.

В Николаеве полицейские остановили «Рено»: номера кузова «перебиты», в салоне наркотики

Кроме того патрульные заметили, что водитель попытался выбросить какой-то предмет. Им оказался 10-граммовый шприц с неизвестным веществом. По признанию самого водителя, в шприце находился экстракт опия.

При осмотре салона полицейские также обнаружили несколько упаковок с таблетками димедрола и другими психотропными веществами.

Водитель — житель Матвеевки — задержан и доставлен в Центральный отдел полиции. Автомобиль будет отправлен на штрафплощадку. // Новости N

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