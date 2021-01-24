В Николаеве задержали рецидивиста, который в пьяной драке зарезал знакомого

В пятницу, 22 января, около 22:20 по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что возле дома по улице Севастопольская Центрального района лежит человек с признаками насильственной смерти.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

На месте происшествия прибыли следственно-оперативная группа и руководство отделения полиции. Осмотрев тело погибшего, судебно-медицинский эксперт обнаружил ножевое ранение в области грудной клетки, от которого потерпевший скончался на месте.

В течение нескольких часов после совершения преступления оперативники уголовного розыска установили местонахождение и личность злоумышленника. Им оказался 45-летний ранее судимый за совершение особо тяжкого преступления местный житель.

Как выяснилось, задержанный и пострадавший в тот вечер употребляли алкоголь дома у последнего. Когда мужчины вышли на улицу, между ними возник конфликт и драка, во время которой злоумышленник ножом нанес товарищу несовместимо с жизнью ранения.

Орудие преступления — нож, который убийца забросил на крышу дома, полицейские изъяли.

Следователи задержали мужчину в порядке ст. 208 УПК Украины и по согласованию с прокуратурой сообщили о подозрении в совершении преступления.

Сейчас продолжается расследование уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 115 УК («Умышленное убийство»). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. В ближайшее время суд будет избирать задержанному меру пресечения.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Преступности.НЕТ