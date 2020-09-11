В Никополе мужчина до смерти забил приятеля

Днепропетровской области двое товарищей выпивали в доме у одного из них. Но между ними возникла драка. На следующий день, один из мужчин понял, что его 43-летний товарищ после драки до сих пор находится без сознания, вызвал скорую и начал скрываться.

Об этом сообщает «Днепр оперативный», ссылаясь на пресс-службу ГУНП в Днепропетровской области.

В полицию поступило сообщение от врачей скорой помощи о том, что в реанимационное отделение местной больницы был доставлен мужчина с многочисленными травмами, но вскоре он умер. Вскоре правоохранители выяснили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний житель Никополя. Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.