В Нижегородской области РФ нашли убитой пропавшую вчера 12-летнюю девочку

Сайт главка СКР по Нижегородской области сообщил об обнаружении в лесополосе возле поселка Козино Балахнинского района тела убитой 12-летней девочки.

Ранее в полицию поступило сообщение, что девочка утром ушла в школу, но из нее так и не вернулась. По данным телеграм-канала Ni Mash, когда девочка выходила из школы с одноклассниками, она успела позвонить маме и сказать, что уже идет. Но дома так и не появилась. Девочку собирались искать волонтеры, но не успели — полиция уже обнаружила ее тело.

На месте работают опытные следовали-криминалисты, следователи Балахнинского межрайонного следственного отдела регионального Следственного комитета, а также оперативные сотрудники ГУ МВД по области. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Также СМИ сообщили, что преступник надругался над школьницей.

Следствие уже назначило проведение необходимых экспертиз и проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержания лица, совершившего преступление.

Тем временем в СМИ появилось видео, на котором может быть запечатлен подозреваемый. Кадры, в частности, обнародовал «Пятый канал».

Предположительно, подозреваемым является мужчина в камуфляжной форме, который передвигался на велосипеде. // МК