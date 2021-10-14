В Норвегии датчанин застрелил из лука пять человек

В норвежском городе Конгсберге задержали 37-летнего гражданина Дании, который из лука убил пятерых и ранил двоих людей, в том числе и полицейского, который в свободное от работы время оказался на месте ЧП.

Как сообщает местное издание Aftenposten, арестованный «ранее принял ислам». Он, по словам адвоката, «сотрудничает с полицией и подробно рассказывает о происшествии».

В полиции заявили, что будут выяснять, не является ли массовый расстрел людей террористическим актом. На данный момент о мотивах стрелка ничего не сообщается. Правоохранители утверждают, что он действовал в одиночку. Есть информация, что его «охота» продолжалась около получаса.

Раненые стрелком люди находятся в реанимации. О том, кто именно погиб во время нападения, правоохранители ничего не сообщают, лишь отмечают, что их родные поставлены в известность.

По некоторым данным, после нападения в Конгсберге полицейским приказали носить при себе огнестрельное оружие. // Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»