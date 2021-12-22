В Новомосковске неизвестный устроил стрельбу в кафе, ранив мужчину

В Новомосковске Днепропетровской области неизвестный зашел в помещение кафе и устроил стрельбу. В результате происшествия пострадал мужчина, которого с пулевыми ранениями доставили в больницу.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

Вечером 21 декабря, около 18-ти часов, в одно из кафе Новомосковска зашел неизвестный и выстрелил около десяти раз в сторону 33-летнего местного жителя. Стрелок после этого скрылся с места происшествия, а потерпевшего доставили увезли в больницу с пулевыми ранениями.

По факту покушения на убийство полиция открыла уголовное производство по ст. 15 и ч. 1 ст. 115 УК Украины. Сейчас правоохранители устанавливают личность неизвестного, устроившего стрельбу в кафе, и выясняют все обстоятельства произошедшего.