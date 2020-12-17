В общежитии столичного ВУЗа иностранец ограбил соотечественника

В Шевченковском районе Киева в общежитии одного из высших учебных заведений произошло разбойное нападение. Грабителем и его жертвой оказались студенты-иностранцы.

Как сообщил информированный источник OBOZREVATEL, 22-летний третьекурсник напал на 26-летнего студента шестого курса. Угрожая большим осколком стекла, грабитель потребовал отдать ему два ноутбука, мобильный телефон, фотоаппарат и 500 долларов.

Оба студента имеют вид на жительство в Украине, они граждане Нигерии.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемый в нападении уже задержан правоохранителями. Ему грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.