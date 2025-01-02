В Одесі 28-річна жінка зімітувала розбій, бо хотіла новий телефон

Дії зловмисниці кваліфіковано за ч. 2 ст. 383 Кримінального кодексу України. За цей злочин правопорушниці загрожує до п’яти років ув’язнення.

Наприкінці минулого тижня одеситка повідомила поліцейським, що біля під’їзду її перестріли двоє незнайомців та із застосуванням ножа завели до неї в квартиру, де відібрали мобільний телефон, 10 тисяч гривень, 200 доларів, золоті сережки та каблучку. Заявниця надала прикмети злочинців, а для підтвердження своїх слів показала правоохоронцям власноруч порізані куртку і сумку.

В ході слідчо-розшукових заходів, які проводили співробітники відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 спільно з фахівцями кінологічного центру обласної поліції, було встановлено, що жодних протиправних дій відносно жінки не вчинялось. Те, що вона повідомила поліції недостовірну інформацію, було підтверджено й результатом психофізіологічного дослідження, проведеного поліграфологом-криміналістом слідчого управління ГУНП в Одеській області з використанням поліграфа.

Під тиском неспростовних доказів, зібраних поліцейськими, жінка зізналась, що ввела всіх в оману, бо хотіла привернути до себе увагу свого чоловіка, аби він придбав їй новий смартфон. Напад злочинців вона вигадала, для правдоподібності порізала свої речі, золоті прикраси напередодні здала в ломбард, мобільний телефон викинула, а коштів взагалі не мала.

Слідчі розпочали кримінальне провадження щодо завідомо неправдивого повідомлення про вчинення особливо тяжкого злочину. Згідно з санкцією ч. 2 ст. 383 Кримінального кодексу України, правопорушниці загрожує до п’яти років позбавлення волі. Нині вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Малиновської прокуратури міста Одеси.

Одеське районне управління поліції № 1