В Одесі біля школи виявили мішок з фрагментами людського тіла

У вівторок, 16 березня, в одному з районів Одеси були виявлені фрагменти людського тіла в мішку. Страшна Знахідка лежала біля стін Одеської школи № 57.

Про ситуацію в Одесі повідомило районне управління поліції № 1. Наразі відомо, що в мішку був виявлений труп жінки зі слідами насильницької смерті.

Мішок лежав біля входу в підвальне приміщення навчального закладу на вулиці Маріїнській.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Особа загиблої, обставини її смерті та причетні до цього особи встановлюються. Вирішується питання про правову кваліфікацію події. Особу загиблої та обставини поки не встановлені. // ІА ASPI