В Одесі інженер будівельної компанії «нанедбалив» під час ремонту школи на ₴1,2 млн. збитків

Унаслідок неналежного виконання своїх службових обов’язків державному бюджету було завдано понад 1,2 млн грн збитків. За скоєне правопорушнику загрожує до п’яти років позбавлення волі.

У 2020 році міською радою був укладений договір з двома товариствами з обмеженою відповідальністю щодо здійснення капітального ремонту навчального закладу в центрі Одеси та контролю якості за проведенням відповідних робіт.

Та поліцейські встановили, що в ході виконання взятих на себе зобов’язань директор підрядної фірми вносив завідомо недостовірні дані до акту прийому виконаних робіт та довідок про вартість використаних будівельних матеріалів. В офіційних документах він прозвітував про виконання повного обсягу ремонту, який насправді не доробив.

Зі свого боку інженер компанії-наглядача, на якого були покладені обов’язки з контролю якості за проведенням відповідних робіт, знехтував своїми службовими обов’язками, не провів належну перевірку відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт, а також матеріалів та виробів, що застосовувались при будівництві, і погодив та завірив власним підписом вказані акти приймання виконаних будівельних робіт.

Унаслідок цих дій на рахунки товариства-підрядника з бюджету було безпідставно перераховано майже на 1,2 мільйона гривень більше, які директор компанії надалі привласнив.

Підряднику ще у березні поточного року поліцейські висунули обвинувачення за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, та за ч. 1 ст. 366 того ж кодексу – у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Обвинувальний акт наразі розглядається в суді.

Матеріали ж відносно інженера з технічного нагляду слідчі виділили в окреме провадження. Під час подальшого розслідування правоохоронці зібрали достатньо доказів його причетності до протиправних дій, що було підтверджено, зокрема, висновками судово-економічної, будівельно-технічної і почеркознавчої експертиз.

Наразі на підставі зібраних доказів слідчі відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси повідомили інженеру про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – у службовій недбалості, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від 4250 до 12750 гривень або без такого.

Оперативний супровід у провадженні здійснюється працівниками управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР НПУ.

Слідство триває.

Одеське районне управління поліції