В Одесі керівник медичного закладу розтратив понад ₴2 млн. ковідних коштів

За розтрату майна йому може загрожувати до 12-ти років в’язниці.

Отримали докази причетності посадовця до розтрати коштів, виділених для боротьби з COVID-19, оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області та слідчі обласної поліції.

За даними слідства, у квітні 2021 року керівник медичного закладу без проведення тендеру уклав договір про закупівлю респіраторних масок для захисту дихальних шляхів на загальну суму 4,6 млн грн. Проте фактична вартість закупівлі становила понад 2,5 млн грн. Таким чином сума переплати та завданих державі збитків становила понад 2 млн грн.

13 травня поліцейські повідомили про підозру керівникові медичного закладу. Його дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішуються питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура.

Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України