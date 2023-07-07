В Одесі не дали «заробити» майже 700 мільйонів гривень фірмі, близької до мера Труханова

За даними прокуратури, результати трьох тендерів є незаконними.

В Одесі завдяки втручанню правоохоронців не дали “заробити” майже 700 мільйонів гривень компанії, яка є близькою до мера міста Геннадія Труханова.

Як повідомляє Одеська обласна прокуратура, зараз розірвано три договори про закупівлю підрядних робіт за кошти бюджету з підприємством, основний вид діяльності якого – будівництво доріг та автострад. Загальна сума, яку передбачали ці договори, складає понад 695 млн грн. Замовник робіт – один із підрозділів Одеської міської ради.

Як уточнюють у прокуратурі, у квітні 2022 року між Управлінням капітального будівництва міськради та цим підприємством укладено два договори.

“Це було зроблено за результатами відкритих торгів, які передбачали закупівлю робіт з реконструкції в Одесі аварійного скиду від каналізаційно-насосної станції (КНС-25) до Чорного моря. Вартість робіт – 405 млн грн. Також йдеться про реконструкцію скидного каналу від Хаджибейського лимана до КНС-25 – на 228 млн грн”, – розповіли у відомстві.

В той же час наголошується, що замовник визнав переможцем торгів відповідне підприємство безпідставно. Тому що фірма не надала передбачені умовами тендеру документи про наявність обладнання та матеріально-технічної бази і працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід тощо.

За даними прес-служби, аналогічні порушення виявлено також при укладенні ще одного договору (понад 62 млн грн), який підписано між цими ж сторонами вже у травні 2023 року. Йдеться про закупівлю робіт з “Першочергових заходів з капітального ремонту та стабілізації стану аварійних ділянок дамби Хаджибейського лиману у м. Одесі”.

“Крім того, за цим договором взагалі не надано відомостей про залучення водолазів для виконання передбачених робіт. Також установлено відмінність умов договору про закупівлю змісту тендерної пропозиції переможця, що є підставою для визнання договору нікчемним”, – запевняють у прокуратурі.

Про порушення процедури закупівлі прокурора повідомила відповідні контролюючі органи та зазначила, що в разі не усунення порушень самостійно, звертатиметься до суду. Зокрема, в інтересах держави – про визнання незаконними та недійсними рішень тендерного комітету, результатів відкритих торгів тощо.

“За реагування прокуратури Управлінням капітального будівництва Одеської міськради усунуто порушення шляхом розірвання вищезазначених договорів”, – підкреслюють у ппрокуратурі.

Як уточнили УНІАН у правоохоронних органах, підприємство, про яке йдеться, – це компанія “Ростдорстрой”, яка є близькою до мера міста Геннадія Труханова.

“Одним із кінцевих бенефіціарів компанії є Юрій Шумахер – депутат Одеської міської ради від партії мера “Довіряй ділам”, – повідомило УНІАН джерело.