В Одесі поліцейські оперативно затримали іноземку, яка обікрала в маршрутці пасажира

39-річна гастролерка з сусідньої країни непомітно витягла з кишені містянина мобільний телефон і поспіхом вийшла з автобуса.

Потерпілий швидко зметикував, що залишився без ґаджета, сповістив про це поліцію, і менш ніж за 15 хвилин співробітники оперативно-пошукового відділу Управління карного розшуку ГУНП в Одеській області затримали зловмисницю на вулиці Ольгіївській, на якій, власне, вона і зійшла з маршрутки.

Після проведення процесуальних заходів правоохоронці повернули одеситу викрадене у нього майно, а правопорушницю затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їй оголосили підозру в крадіжці, передбаченій ч.4 ст.185 Кримінального кодексу. За цей злочин, скоєний в умовах воєнного стану, жінці загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Відділ комунікації поліції Одеської області

(за інформацією Одеського районного управління поліції № 1)