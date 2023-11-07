в одесі поліцейські викрили двох зловмисників, які пограбували дівчину і чоловіка

Злочини були скоєні у Хаджибейському районі міста. Правоохоронці вже повідомили фігурантам про підозру. Їм обом загрожує позбавлення волі.

Один правопорушник заволодів мобільним телефоном молодої жінки під час побачення. Після знайомства в інтернет-мережі, одеситка запросила чоловіка до себе додому, де «кавалер» згодом пригрозив їй фізичною розправою та наказав віддати цінне майно. Потерпіла вказала зловмиснику на свій смартфон вартістю більше 10 тисяч гривень та назвала код розблокування. Той забрав гаджет і пішов. Чужим телефоном правопорушник користувався, поки поліцейські його не викрили.

Другий правопорушник – раніше судимий за шахрайства – привласнив телефон містянина, поки той на вулиці сварився з незнайомцем. Ставши свідком чужого конфлікту, зловмисник побачив, що з рук чоловіка випав мобільник, підняв його і побіг геть, не реагуючи на заклики власника повернути майно. Телефон чоловік продав, спричинивши одеситу збитки на 750 гривень.

Потерпілі звернулися до відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1, на території обслуговування якого сталися події. В ході оперативно-слідчих заходів поліцейські встановили правопорушників, вилучили привласнені ними речі і повернули їх власникам.

«Нині слідчі під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігурантам про підозру: першому – у відкритому викраденні чужого майна, тобто грабежі, поєднаному із погрозою застосування насильства, вчиненому в умовах воєнного стану, а другому – у грабежі, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Їм загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років», – розповів начальник слідчого відділу територіального підрозділу поліції Максим Мачуський.

Одеське районне управління поліції № 1