На Харківщині взято під варту чоловіка, який підозрюється у вбивстві жінки
За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 50-річному чоловіку за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25 грудня у с. Яковлівка Лозівського району чоловік перебував разом зі своєю цивільною дружиною вдома. Проте згодом вони почали сваритись. Він схопив ніж та наніс жінці удар у грудну клітину, від якого вона померла.
Аби приховати свій злочин, зловмисник скинув труп потерпілої в яму на території домоволодіння.
26 грудня правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України. Наразі підозрюваний перебуває під вартою.
Досудове розслідування проводять слідчі Лозівського РВП ГУНП в Харківській області.
Харківська обласна прокуратураTweet