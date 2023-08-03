В Одесі поліцейські викрили іноземку у крадіжках та шахрайстві

У тенета зловмисниці попалися дві жительки Пересипського району Одеси. Загалом вона завдала потерпілим майнового збитку на суму майже 28 тисяч гривень.

Поліцейські встановили, що 43-річна правопорушниця підходила на вулиці до стареньких жінок, заводила з ними розмову, вивідувала інформацію про їхніх родичів і починала вдавати ніби дуже добре знає когось із них та напрошуватися у гості. Коли ж вона потрапляла до осель довірливих жінок – заволодівала їхнім майном.

У такий спосіб іноземка потрапила додому до 76-річної пані з багатоповерхівки на вулиці Генерала Бочарова. Зайшовши до її помешкання, зловмисниця пожалілася господині на борги, нелегку долю та погане самопочуття. Гостинна жінка відійшла на кухню зробити чаю гості, а коли повернулася – виявила відсутність сумки, в якій знаходився мобільний телефон, грошей, що були сховані у шафі, та нової знайомої.

За кілька днів злодійка напросилася додому до 82-річної пані, яку зустріла на вулиці Махачкалінській. У квартирі бабусі гостя так само пожалілася їй на життєві негаразди та брак грошей, і та, вирішивши допомогти, віддала зловмисниці заощадження та коштовності. Гостя пішла від пенсіонерки не лише з тим, що вона дала, а й з мобільним телефоном, який прихопила потай.

Загальна сума збитку, завданого потерпілим, склала майже 28 тисяч гривень.

Співробітники територіального відділу поліції розшукали правопорушницю і на підставі зібраних в ході досудового розслідування доказів під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси повідомили їй про підозру у таємному викраденні чужого майна, тобто крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану, та у заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, вчиненому повторно. Ці злочини кваліфікуються за ч. 4 ст. 185 та ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває. Правопорушниці загрожує до восьми років позбавлення волі.

Закликаємо громадян бути обачнішими і ставити до відома родичів про своїх гостей та нових знайомих. А запрошуючи незнайомців додому, кликати ще когось, кому ви довіряєте, наприклад сусідів. Сторонні люди будуть завадою зловмисникам.

Головне управління Національної поліції в Одеській області