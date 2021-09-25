В Одесі поліцейські затримали чоловіка за підозрою у викраденні 19-річної дівчини

Про те, що на вулиці Михайла Грушевського невідомий силоміць посадив дівчину в автівку і поїхав геть, до поліції повідомили очевидці. За годину правоохоронці встановили автомобіль правопорушника та визначили його маршрут. А згодом затримали і самого зловмисника.

Подія сталася ввечері 22 вересня. З’ясувалося, що протиправні дії відносно потерпілої вчинив її колишній хлопець. 21-річний молодик вивіз дівчину на київську трасу, де, застосовуючи силу, зажадав відновити стосунки. У разі відмови хлопець пригрозив, що замкне потерпілу у якомусь віддаленому населеному пункті. Дівчина вдала, що погодилася, і тоді правопорушник повернувся в Одесу та висадив її на одній з вулиць міста.

«Фігурант – одесит, який вже має судимості за майнові злочини. Зараз він знаходиться в слідчому ізоляторі, йому інкримінують незаконне позбавлення волі та викрадення людини із заподіянням їй фізичних ушкоджень, що передбачено ч.2 ст.146 Кримінального кодексу України. Згідно з законодавством, підозрюваному загрожує до п’яти років обмеження або позбавлення волі», — повідомив начальник слідчого відділу відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №1 Ярослав Клинч.

Шановні громадяни! Якщо ви бачите, що інша людина потребує допомоги, не гайте часу, а відразу звертайтеся до поліції за спецномером «102». Ваша пильність і небайдужість може врятувати чиєсь здоров’я або навіть життя.

Одеське районне управління поліції № 1