В Одесі поліція зайнялась дівчиною, яка негативно висловлювалась щодо захисту України від російської агресії

Дії 18-річної місцевої жительки кваліфіковані як колабораційна діяльність.

Провокативний стрім громадянки поліцейські виявили під час моніторингу інтернету. В одній із соціальних мереж вона заявила, що не проти бути поневоленою країною-терористкою, жити на її землях та під її прапором, і що війна за рідну землю безглузда.

Дільничні офіцери поліції того ж дня встановили особу та місцеперебування дівчини. Вона заявила, що робила це виключно заради привернення уваги.

Працівниками сектору дізнання відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 за вказаним фактом розпочато провадження за ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

Наразі кримінальне провадження спрямовано до прокуратури для визначення підслідності за органом, який буде здійснювати досудове розслідування у відповідності до ст. 216 КПК України.

Відділ комунікації поліції Одещини