В Одесі припинено масштабну схему з продажу контрафактних гаджетів

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури організатору та 2 учасникам злочинної групи повідомлено про підозру за фактом незаконного використання знака для товарів, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 229 КК України). Збитки компанії-правовласнику бренду склали понад 6,5 млн грн.

За даними слідства, підозрювані організували канал розповсюдження на території України електронних пристроїв під виглядом оригінальної продукції відомого бренду. Схема діяла впродовж трьох років.

Оптова та роздрібна реалізація контрафакту здійснювалась через інтернет-магазин та соціальні мережі. Відправляли товар за допомогою служб експрес доставки.

Під час обшуків вилучено контрафактні смартгодинники, навушники, блоки живлення та інші аксесуари, марковані логотипами світового бренду, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські карти, чорнову документацію та готівку, отриману від незаконної діяльності.

За клопотанням прокурора на вилучене майно накладено арешт, орієнтовна вартість якого складає 4,5 млн грн. Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді застави.

Досудове розслідування – ТУ БЕБ в Одеській області, оперативний супровід – Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора