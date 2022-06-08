Влада окупантів руками невизнаних республік виконує брудну роботу.

В Одесі за підпали волонтерських центрів судять жителя Придністров’я.

Про це повідомив у Facebook голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

«Сьогодні в Одесі судять терориста з Придністров’я, який організував спотворення наших пам’ятників і підпали волонтерських центрів. Той факт, що для дестабілізації ситуації в Одеському регіоні використовують жителів Придністров’я, показує, що влада окупантів руками невизнаних республік виконує брудну роботу, перекладаючи на них відповідальність за ці злочини», — сказав Марченко.

За його словами, подібне зараз відбувається і в «ДНР», де, згідно з «законами» цього незаконного утворення, військовослужбовцям ЗСУ та волонтерам загрожує смертна кара.

«По суті, ці злочини виконують звичайні терористи. Тому наша боротьба — це боротьба за можливість мати вільну європейську країну, де над таким свавіллям буде панувати закон», — акцентував голова ОВА. // УНІАН