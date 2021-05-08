В Одесі затримали мародерів, які крали квіти та вінки з кладовища
Подія сталася у Суворовському районі міста на Північному кладовищі.
Посеред білого дня чоловіки заїхали на цвинтар на автомобілі, почали швидко збирати квіти й вінки з могил та складати їх в багажне відділення авто.
Про це в поліцію негайно повідомили очевидці, які були обурені такою поведінкою.
Патрульні затримали зловмисників на гарячому.
Один з чоловіків повідомив, що займалися крадіжкою квітів з метою їх подальшого продажу.
Інспектори патрульної поліції викликали на місце слідчо-оперативну групу, яка й буде встановлювати всі обставини справи. // Вартові еспресоTweet