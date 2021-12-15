В Одесі затримали зловмисника, який на Люстдорфській дорозі пограбував містянку

Щойно 27-річна потерпіла, повертаючись з гостей додому, зателефонувала в службу таксі, як зловмисник вихопив у неї з рук смартфон і втік.

30-річного жителя Дальницької сільської громади правоохоронці за кілька днів розшукали, а мобільний телефон, який він встиг продати на одеському ринку, вилучили.

«З’ясувалося, що правопорушник вже має судимість за аналогічний злочин, тому за повторність йому оголосили підозру за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За пограбування чоловіку загрожує до шести років позбавлення волі», — повідомила слідча Одеського районного управління поліції № 1 Владислава Татарова.

Одеське районне управління поліції № 1