В Николаеве мужчина ранил из пистолета прохожего, но тот смог отобрать оружие

Конфликт между мужчинами возник из-за того, что один случайно задел другого на улице.

В Николаеве мужчина стрелял в незнакомца, с которым у него возник конфликт на улице.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

20 июля врачи сообщили в полицию, что в реанимационное отделение доставили мужчину с огнестрельными ранениями лица и живота.

Правоохранители установили, что в тот вечер потерпевший находился на ул. Пограничной, где у него возник конфликт с незнакомцем, во время которого злоумышленник достал пистолет и начал стрелять.

Мужчина пытался спрятаться за столбом, но неизвестный продолжил стрельбу и несколько раз попал в него. Раненый мужчина, дождавшись момента, смог отобрать пистолет у злоумышленника, после чего тот убежал.

Оружие, предварительно травматического действия, изъяли и направили на экспертизу. Пострадавшего госпитализировали для оказания медицинской помощи. 34-летнего местного жителя задержали 21 июля.

По данному факту следователи проводят расследование уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК украины «Покушение на умышленное убийство». Санкция статьи предусматривает до 15 лет заключения. // УНИАН