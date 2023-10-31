В Одесі затримали зловмисника, який увірвався на станцію «швидкої» та вдарив ножем медпрацівника

За ствердженням затриманого, причиною його агресії стало неприбуття карети швидкої, яку він викликав для дружини. Правопорушнику вже повідомлено про підозру. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Про те, що вночі до приміщення лікарні увірвався невідомий та вдарив ножем медичного працівника до поліції повідомили свідки події. Постраждалого госпіталізували з проникаючим колото – різаним пораненням грудної клітини та надали необхідну медичну допомогу.

Протягом доби правоохоронці встановили особу зловмисника, ним виявився місцевий житель. Чоловіка затримали за місцем мешкання, там поліцейські й вилучили ніж, який скерували на експертизу.

«Слідчі територіального відділу поліції за процесуального керівництва Суворовської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, тобто тілесному ушкодженні, небезпечному для життя в момент заподіяння. Цей злочин кваліфікується за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від пʼяти до восьми років. Наразі вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу. Слідство триває»,- прокоментував начальник відділу поліції № 3 ОРУП № 1 Ігор Страшной.

Відділ поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1