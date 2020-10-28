В Одеській області хлопець зарізав приятеля свого батька

В Болградському районі Одеської області хлопець смертельно поранив ножем 70-річного приятеля батька. Чоловік зайшов до односельця в гості, котрий разом зі своїм сином запросили його до столу.

Про це повідомили в ГУНП Одеської області.

Під час частування хлопець схопив ніж і кілька разів вдарив ним гостя у шию. Першими про лихо з пенсіонером дізналися його родичі. Вони викликали швидку, яка констатувала смерть чоловіка. Поліцію про подію сповістили вже лікарі.

Правоохоронці одразу затримали підозрюваного. З його слів, він посварився з загиблим, але не причину не назвав. З місця події вилучили скривавлені кухонний ніж, одяг та інші речові докази.

Дії фігуранта кваліфіковані за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У рамках розслідування призначили низку експертиз, у тому числі судово-психіатричну, яка визначить осудність чоловіка. // Діло