За зґвалтування малолітньої дитини харків’янин отримав 11 років та 6 місяців позбавлення волі

Завдяки принциповій позиції Салтівської окружної прокуратури м. Харкова судом визнано винним 29-річного чоловіка за фактом зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди (ч. 4 ст. 152 КК України), та призначено покарання у вигляді 11 років та 6 місяців позбавлення волі.

Як повідомив керівник окружної прокуратури Руслан Скуратович, досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2019 року чоловік, повернувшись додому, побачив малолітню сестру своєї співмешканки, яка спала на ліжку.

Скориставшись тим, що співмешканки не було вдома, чоловік вирішив зґвалтувати дівчинку. Прокинувшись, дитина почала чинити опір та відштовхувати злочинця, але, маючи значну фізичну перевагу, чоловік зґвалтував малолітню.

Вироком Московського районного суду м. Харкова від 1 листопада 2021 року 29-річного чоловіка засуджено за ч. 4 ст. 152 КК України до 11 років 6 місяців позбавлення волі.

Досудове розслідування проводили слідчі слідчого відділу Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області.

Довідково: вирок суду не набрав законної сили, триває строк на апеляційне оскарження.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури