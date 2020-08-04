В Одессе хозяева квартиры задержали вора на месте преступления

Хозяева квартиры в многоэтажке на улице Ефимова рано утром застукали у себя дома квартирного вора, который сбрасывал вещи из окна.

Как сообщили в областной полиции, в жилье забрался 31-летний иностранец. Он успел выбросить со второго этажа мобильный телефон и планшет, а также засунуть в карман банковскую карту хозяев.

Вор не знал, что в это время хозяева квартиры спали в соседней комнате. Услышав шум, они проснулись и самостоятельно задержали преступника.

Домушника доставили в полицию. Ему инкриминируют совершение преступления по ч.2 ст.15 и ч.3 ст.185 (попытка кражи с проникновением в жилье), которое предусматривает тюремный срок от 3 до 6 лет. // Думская