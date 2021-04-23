В Одессе мужчина зарезал знакомого из-за «постоянных унижений»
Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.
Полицейские задержали жителя Одесской области по подозрению в умышленном убийстве своего знакомого.
Об этом сообщили в одесской полиции.
Отмечается, что убийство произошло сегодня утром в квартире, которую жители Шабо снимали в Одессе.
«Во время ссоры 37-летний злоумышленник ударил младшего на три года потерпевшего ножом в спину, причинив ему несовместимые с жизнью телесные повреждения», – говорится в сообщении.
Злоумышленника задержали сразу. В своих показаниях он объяснил, что знакомый его постоянно унижал, чем и поплатился.
Действия мужчины следствие квалифицировало по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.
До избрания меры пресечения его поместили в изолятор временного содержания. // УНИАНTweet