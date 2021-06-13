В Одессе пенсионерка убила экс-супруга, с которым постоянно ссорилась

В Одессе полиция задержала 56-летнюю пенсионерку, которая убила своего бывшего мужа.

Об этом сообщили в Одесском районном управлении полиции.

В одной из квартир в многоэтажке на Николаевской дороге обнаружили 60-летнего мужчину без признаков жизни с проникающим ранением шеи. Полицейские выяснили: погибшего ударила ножом бывшая жена. По словам женщины, после развода они с мужем не разъехались, отношения между ними были плохие, поэтому и ссорились.

В квартире полицейские изъяли нож и другие вещественные доказательства, которые направили на экспертизу. За умышленное убийство подозреваемой грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы. // Преступности.НЕТ