В Одессе пьяный мопедист серьезно травмировал глаз полицейскому… наручниками

Инспектор патрульной полиции серьезно пострадал, когда задерживал пьяного мопедиста.

Как стало известно «Думской», инцидент произошел вчера во второй половине дня на Малой Арнаутской.

Правоохранители остановили нетрезвого водителя мопеда и собирались оформить на него админпротокол по 130 ст. КУоАП. Нарушитель начал оказывать сопротивление, и патрульным пришлось применить силу. На мужчину уже надели наручники, когда он вырвался и нанес сильный удар браслетами по лицу старшего лейтенанта полиции. В результате офицер получил проникающее ранение глаза. Его госпитализировали в институт глазных болезней и тканевой терапии имени Филатова.

Открыто уголовное производство по части 1 ст. 345 УК Украины.