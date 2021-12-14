У Дніпрі поліцейські карного розшуку припинили роботу шахрайського call-центру

Правоохоронці встановили та опитали 25 працівників, які на момент слідчих заходів перебували у приміщенні та займалися шахрайською діяльністю.

Обшуки відбулися 9 грудня в офісі у м. Дніпро за участі працівників управління карного розшуку та бійців полку поліції особливого призначення ГУНП в Дніпропетровській області, а також представників Лівобережної окружної прокуратури. За результатом слідчих заходів поліцейські вилучили 30 комплектів комп’ютерної техніки, мобільні телефони, чорнові записи та покрокові інструкції спілкування операторів із майбутньою жертвою.

Правоохоронці встановили схему, за якою працювали оператори шахрайського call-центру. Вони телефонували клієнту нібито від імені працівника служби безпеки банку і повідомляли про виявлені шахрайські дії на карткових рахунках, загрозу блокування картки, після чого пропонували пройти верифікацію та здійснити інші дії з банківською карткою. Далі випитували фінансові дані та іншу конфіденційну інформацію, зокрема СVV- та пін-коди банківських карт, авторизаційні дані до онлайн-банкінгу.

Отримавши доступ до карткового рахунку, всі гроші потерпілих перераховували на підконтрольні їм рахунки, оформлені на третіх осіб.

За вказаним фактом триває досудове розслідування за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Вилучена комп’ютерна техніка направлена на експертизу, а поліцейські вживають заходи для встановлення всіх осіб, причетних до злочину.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області