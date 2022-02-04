В Одессе суд дал условный срок злоумышленнику, развращавшему ребенка

В Одессе к условному сроку наказания приговорен мужчина, показавший школьнице на улице половой орган.

Соответствующий приговор вынес Малиновский районный суд Одессы.

Фигурант – уроженец города Новоград-Волынский Житомирской области, официально не трудоустроен, не женат.

Установлено, что днем 27 сентября 2021 года, находясь возле дома №82 по улице Генерала Цветаева (Одесса), он встретил девочку, которая возвращалась домой после занятий в школе №18.

Как отмечается, злоумышленник, увидев ребенка, решил совершить в отношении нее развратные действия сексуального характера, чтобы удовлетворить свою половую страсть.

«Понимая, что делает, и что девочка не поймет суть происходящего и не сможет оказывать сопротивление, он расстегнул штаны и снял свои трусы. Потом, обнажив свой половой орган, и держа его в руке, начал демонстрировать его малолетней. После чего потребовал от ребенка заняться с ним оральным сексом. Школьница очень испугалась и побежала в свой дом, где рассказала о случившемся матери», — говорится в приговоре.

В суде мужчина свою вину признал полностью и заявил об искреннем раскаянии. Суд, признав его виновным по ч. 1 ст. 156 УК, назначил наказание в виде 4 лет ограничения свободы с испытательным сроком полтора года. До вступления приговора в силу осужденному изменена мера пресечения — с содержания в СИЗО на личное обязательство. Он освобожден из-под стражи в зале суда. // УНИАН