В Одесской области мужчину застрелили на охоте

Выстрелил в мужчину его 51-летний приятель, перепутав его в камышах со зверем. Пострадавший скончался на месте.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП произошло сегодня в Измаильском районе, возле села Озерное.

По предварительным данным, 45-летний житель указанного района получил смертельное пулевое ранение из ружья во время охоты.

«Выстрелил в мужчину его 51-летний приятель, перепутав его в камышах со зверем. Пострадавший скончался на месте», — говорится в сообщении.

С места происшествия правоохранители изъяли ружья обоих охотников, они будут направлены на экспертизу. Фигурант доставлен в территориальный отдел полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. Для установления окончательной причины смерти тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. // УНИАН