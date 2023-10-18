Засуджено дрогобичанина, який спалив свою співмешканку живцем

За публічного обвинувачення прокурорів Дрогобицької окружної прокуратури 43-річного чоловіка визнано винним в умисному вбивстві (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України).

Йому призначено покарання у виді 13 років позбавлення волі.

Прокурори в суді довели, що у травні 2022 року у Дрогобичі обвинувачений жорстоко вбив свою співмешканку.

В той день між ними трапився конфлікт. В ході суперечки, перебуваючи у кімнаті власного будинку, фігурант облив 40-річну жінку бензином та підпалив її. Потім він виштовхав останню на подвір’я, де знов облив бензином, що призвело до сильнішого загорання.

Очевидці події викликали поліцію та швидку допомогу. Проте згодом потерпіла від отриманих опіків померла в лікарні.

До набрання вироком законної сили чоловік знаходитиметься під вартою.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури