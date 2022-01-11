В Одесской области сын зарезал отца во время застолья

Полиция задержала 23-летнего жителя села Первое мая в Захарьевском районе, который 8 января нанес смертельное ножевое ранение своему отцу.

В полиции сообщили «Думской», что пострадавшего 46-летнего мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в хирургическое отделение районной больницы, где он на следующий день скончался.



Фигурант ударил отца ножом в живот во время совместного застолья 8 января. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).