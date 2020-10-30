Завдяки системі «Безпечне місто» столичні оперативники затримали крадіїв авто

Зловмисники зробили документи на чужий транспортний засіб і для викрадення автівки скористалися послугами евакуатора. Аби встановити підробку свідоцтва транспортного засобу правоохоронці вилучили його та направили на експертизу.

До поліції Києва звернувся місцевий мешканець із повідомленням про те, що на вулиці Антоновича у нього викрали автомобіль. Для з’ясування обставин події на виклик виїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

За словами слідчого Голосіївського управління поліції Владислава Кузьменка, потерпілий пояснив поліцейським, що транспортний засіб знаходився у несправному стані, тому він ним не користувався:

«Працівники відділу кримінальної поліції відразу розпочали оперативні заходи, аби викрити причетних осіб. Завдяки камерам відеоспостереження «Безпечне місто» ми встановили деталі правопорушення та дізналися, що для викрадення автівки зловмисники скористалися послугами евакуатора і транспортували «Лексус» до будинку, де проживає один із фігурантів».

Оперативники невідкладно встановили причетних до викрадення автомобіля громадян і розшукали їх. Це — раніше не судима 21-річна киянка та її 27-річний знайомий, уродженець Житомирщини, який притягувався до кримінальної відповідальності за майновий злочин.

«Як пояснив затриманий, він працював неподалік від місця, де близько трьох років стояла дана автівка. Спільниця зробила свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, яке вони показали водію евакуатора і транспортували іномарку», — пояснив правоохоронець.

У рамках кримінального провадження, поліцейські вилучили імовірно підроблений документ та направили його на проведення відповідної експертизи.

Слідчі повідомили спільникам про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Суд обрав зловмисникам запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Їм загрожує від восьми до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої. Досудове розслідування триває, у рамках якого перевіряється причетність затриманих до викрадень інших автівок на території столиці.

Якщо експертиза підтвердить факт підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, то слідчі розпочнуть ще одне кримінальне провадження за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Києва