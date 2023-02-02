НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення на ₴10 млн. в «слуги народу» Халімона

Національне агентство з питань запобігання корупції за результатами моніторингу способу життя нардепа від «Слуги народу» Павла Халімона виявило ознаки корупційного правопорушення, яке може свідчити про незаконне збагачення на 10 млн грн.

Про це журналісту УНН повідомили в НАЗК.

На запитання, чи НАЗК за результатами моніторингу способу життя нардепа Халімона виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 Кримінального кодексу, які можуть свідчити про незаконне збагачення на 10 млн грн, в НАЗК відповіли: «Так, підтверджуємо це».

У “Слузі народу” закликали правоохоронців розпочати розслідування щодо можливого придбання Халімоном маєтку в історичній місцевості столиці.

ЗМІ згадували ім’я Павла Халімона у зв’язку з придбанням влітку 2022 року маєтку в історичній місцевості Звіринець в Києві, яка знаходиться поблизу ботанічного саду імені Гришка. Самого нардепа журналісти неодноразово фіксували біля будинку.