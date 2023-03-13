Видавали себе за правоохоронців і вчиняли розбійні напади — восьмеро осіб підозрюються в бандитизмі

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру організатору та сімом учасникам організованої групи у бандитизмі (ст. 257 КК України).

Як повідомлялось раніше, у вересні минулого року правоохоронці викрили злочинне угруповання, учасники якого під виглядом правоохоронців вчиняли розбійні напади на мешканців Харкова і Харківської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 45-річний організатор — колишній співробітник правоохоронних органів, який, володіючи методами та способами здійснення оперативно-розшукових заходів, використовував ці знання, аби він та члени його банди не були викриті.

До складу озброєної банди організатор залучив своїх знайомих, у тому числі з кримінальним минулим. Зловмисники видавали себе за співробітників правоохоронного органу, використовуючи для цього захисну амуніцію та тактичне спорядження з відповідними нашивками. Вони вчиняли розбійні напади на мешканців Харківщини та, погрожуючи їм вогнепальною зброєю і застосовуючи фізичне насильство, відбирали у потерпілих гроші, ювелірні прикраси, транспортні засоби та інше майно.

Також встановлено, що під час розбійних нападів на своїх жертв зловмисники використовували вогнепальну зброю, яку отримали в якості учасників добровольчого підрозділу для відсічі військовому вторгненню рф на територію України.

Готуючись до вчинення нападів, учасники банди вивчали місцевість, розпорядок дня своїх жертв та інші деталі, щоб їхні дії не викрили правоохоронці.

Організатор займався плануванням злочинної діяльності, зокрема підшукував осіб, на яких в подальшому здійснювались розбійні напади, а також вживав заходів конспірації. Інші семеро осіб були безпосередніми учасниками банди, тобто вчиняли злочини і приховували «сліди».

Наразі усі восьмеро підозрюваних перебувають під вартою. Крім бандитизму, вони також підозрюються у розбійних нападах, вчинених організованою групою, в умовах воєнного стану, поєднаних із проникненням у житло (ч. 4 ст. 187 КК України). Також окремим учасникам банди повідомлено про підозру в незаконному заволодінні транспортним засобом, вчиненому організованою групою (ч. 3 ст. 289 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області та Управління стратегічних розслідувань в Харківській області ДСР НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура