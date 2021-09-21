В Одесской области уголовник посреди улицы зарубил женщину

В Одесской области местный житель убил пенсионерку. Мужчина зарубил пожилую женщину топором посреди улицы. Ее тело с рублеными ранами нашли прохожие.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

20 сентября 67-летнюю жительницу села Надеждовка Болградского района нашли мертвой посреди улицы.

«Ее тело с рублеными ранами обнаружили односельчане и сообщили о происшествии в полицию», — рассказали в главке.

Правоохранители оперативно задержали подозреваемого в убийстве, ранее судимого за аналогичное преступление 45-летнего односельчанина пенсионерки.

С места происшествия изъяты вещественные доказательства, подтверждающие его причастность к этому убийству.

Фигуранта задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему объявлено подозрение в умышленном убийстве по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи, подозреваемому грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Сейчас задержанный ждет избрания меры пресечения.

О мотивах жестокого преступления пока не сообщается. // УНИАН